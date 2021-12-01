Ураган с корнем вырвал Тургеневский дуб в Орловской области
Двухвековой исполин ранее был внесён в Реестр старовозрастных деревьев. Он был очень популярной достопримечательностью.
Музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области лишился природной реликвии. Ураган с корнем вырвал Тургеневский дуб, сообщается на сайте музея.
"Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира", — отметил директор музея "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин.
В музее уточняют, что разгул стихии нанёс непоправимый ущерб усадебному парку. В сообщении говорится, что только в партерной части музея-заповедника из-за урагана погибло несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее.
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