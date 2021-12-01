Россиянам открыли доступ к сайтам госорганов даже при нулевом балансе

В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам без взимания платы за интернет-трафик. К таким ресурсам отнесены портал "Госуслуги", сайты государственных органов, местных властей, государственных внебюджетных фондов. Перечень таких порталов определяет правительство. Теперь трафик за доступ к этим сайтам не будет учитываться операторами связи при начислении оплаты абонентам.

Проект этого закона был внесён в Госдуму год назад, обеими палатами парламента он был одобрен в июне 2021-го, подписан президентом 2 июля. Как говорилось в пояснительной записке к документу, он обеспечит доступность госуслуг в дистанционном режиме в условиях пандемии, и в первую очередь для социально незащищённых групп россиян.

Перечень социально значимых информационных ресурсов ещё на стадии обсуждения, как и схема их утверждения. Занимается этим Минцифры.