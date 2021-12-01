Россиянам открыли доступ к сайтам госорганов даже при нулевом балансе
Отдельные категории социально значимых порталов будет определять специальная правительственная комиссия.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам без взимания платы за интернет-трафик. К таким ресурсам отнесены портал "Госуслуги", сайты государственных органов, местных властей, государственных внебюджетных фондов. Перечень таких порталов определяет правительство. Теперь трафик за доступ к этим сайтам не будет учитываться операторами связи при начислении оплаты абонентам.
Проект этого закона был внесён в Госдуму год назад, обеими палатами парламента он был одобрен в июне 2021-го, подписан президентом 2 июля. Как говорилось в пояснительной записке к документу, он обеспечит доступность госуслуг в дистанционном режиме в условиях пандемии, и в первую очередь для социально незащищённых групп россиян.
Перечень социально значимых информационных ресурсов ещё на стадии обсуждения, как и схема их утверждения. Занимается этим Минцифры.
Ранее Лайф также сообщал, что россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги". Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений.
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