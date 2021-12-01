Пенсии, банковские секреты, штрафы за лекарства: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2021 года Декабрь принесёт гражданам России новации в законодательстве, которые ощутят на себе пенсионеры, мигранты и фармацевты. 30 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Пенсии

1 декабря 2021 года произойдёт автоматическая индексация пенсий. Она коснётся трёх категорий пенсионеров. Первыми станут те, кому месяцем ранее, то есть в ноябре, исполнилось 80 лет: их ждёт фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 рубля. Вторыми станут пожилые люди, которые работали до августа нынешнего года, но уволились не позднее сентября. Они получат прибавку с дополнительной доплатой за три месяца. Третья категория — это те, кто в ноябре подавал заявления на перерасчёт.

Дактилоскопия для мигрантов

Иностранцы, прибывшие на территорию России более чем на три месяца, будут обязаны получить идентификационные карты. Кроме сведений об имени, отчестве, фамилии, дате рождения, поле и фотографии документ будет содержать чип с цифровым изображением отпечатков указательных пальцев. В случае отказа от дактилоскопии иностранцев депортируют на родину. Эта мера не коснётся детей до шести лет и граждан Белоруссии.

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Борьба с финансовыми пирамидами

Сайты, которые выманивают деньги у доверчивых людей, будут блокировать. С 1 декабря бороться с мошенниками, которые используют двойники известных финансовых организаций, станет легче. Для этого будет вводиться досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, чья деятельность вводит пользователей в заблуждение из‑за похожести доменных имён, содержания или оформления с настоящими финансовыми организациями. Также мера коснётся лиц, которые не вправе предлагать и оказывать финансовые услуги.

Галочки в банковских договорах

Под запретом окажутся заранее проставленные в ряде граф типографским способом галочки, которые означают согласие на предложенные условия кредитования или на получение дополнительных услуг. Банки не смогут проставлять такие отметки в дополнительных услугах при оформлении потребительского кредита. Это должен будет сделать только сам клиент, который пожелает отказаться от навязанных предложений.

Документы "отвяжут" от места жительства

Поправки в законодательстве освободят россиян от необходимости регистрировать акты гражданского состояния и получать документы в привязке к месту жительства. Получить свидетельство о рождении ребёнка, разводе, изменении фамилии, а также другие можно будет в любых загсах и МФЦ на основе экстерриториального принципа.

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Штрафы за немаркированные лекарства

Административными штрафами до десяти тысяч рублей — для физлиц, от 50 тысяч до 100 тысяч — для юрлиц накажут за производство или продажу медикаментов без маркировки. При этом за приобретение, хранение, перевозку и производство, сбыт товаров с использованием поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трёх лет лишения свободы.

Авторы Елена Стафеева