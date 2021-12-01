Автор мема "Москва, метро "Люблино", работаем" рассказал о лучах славы. Видео © Telegram-канал SHOT

Ролик с тренировками борцов ММА в Москве стал настоящим мемом ноября-2021. Вирусное видео покорило не только российскую Сеть, но и добралось до официального аккаунта чемпионата Испании по футболу — с фрагментами тренировки мадридского "Реала". Тему "Москва, метро "Люблино", работаем" подхватили другие регионы, заменяя в тексте город на свой. Автор ролика, тренер по смешанным единоборствам Ризван из Люблино, признался, что не ожидал такого успеха.

"Я обновляю — подписчики идут-идут-идут. Я думал, может, взломали "Тикток", или, может, что-то случилось, думаю. Я веду активно инстаграм свой. И я снимаю обучающие ролики, чтобы молодое поколение, допустим, брали какой-то пример", — рассказал в интервью телеграм-каналу SHOT автор популярного видео, тренер ММА Ризван Ошурмамадов.

Сейчас у видео уже больше 30 млн просмотров. Корреспонденты SHOT провели эксперимент: они подходили к прохожим на улицах и просили продолжить фразу "Москва, метро "Люблино" ...". Очень многие быстро находили ответ. Тренер Ризван обещает, что, несмотря на резко выросшую популярность его клуба, повышать цены он не станет, так как главной целью является популяризация спорта, и, вообще, это "неправильно по отношению к ребятам".

К слову, вирусное видео не оставило равнодушными даже Роспотребнадзор. Ведомство запостило видео с подписью "Москва, метро "Люблино", работаем", на котором сотрудники опечатывают двери магазинов за несоблюдение антиковидных мер.