"Газпром-Медиа" запустил Yappy — "TikTok из России"

Команда разработчиков из Ritm Media, входящая в холдинг "Газпром-Медиа", создала и запустила новое развлекательное приложение Yappy — российский аналог TikTok.

"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идёт не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и о создании креативного контента", — отмечается в пресс-релизе компании.

Приложение уже доступно для пользователей iOS и Android. Разработчики отмечают, что Yappy — удобная площадка для реализации идей как пользователей с большой аудиторией, так и тех, кто только начинает свой путь. Соцсеть имеет широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео, в ней можно легко делать локальные коллаборации с единомышленниками и топовыми звёздами.

Отмечается, что набор фильтров и эффектов будет дополнен и модернизирован. При разработке команда учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков. А ещё до официального запуска сервис Yappy смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звёзд, например, Клавы Коки, Егора Шипа, Карины Кросс и других.