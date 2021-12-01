Россиян предупредили о предновогоднем взлёте цен на жильё

Российские девелоперы ожидают роста цен на жильё перед Новым годом ещё на 5%. На фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки, а вслед за ними и цены на нефть, отмечают эксперты. Ожидается, что национальная валюта ещё подешевеет и люди начнут скупать недвижимость. Но это не единственная причина.

"Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем. Вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9–10%", — говорит в беседе с газетой "Известия" управляющий партнёр компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский.

Эксперты добавляют, что клиенты также ведут себя активнее, например инвестируют годовые премии и бонусы в недвижимость. Если застройщики будут больше продавать в декабре, то начнут регулировать клиентский поток повышением цен. А поскольку пандемия подчеркнула многие преимущества малоэтажного загородного жилья, в этом сегменте происходит плановое удорожание — около 15% в год, отмечают собеседники издания.

В ноябре 2021 года по сравнению с январём средние цены на новостройки в крупных городах России выросли на 28%, на вторичное жильё — на 30%, рассказывает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

По сравнению с 2020 годом цены не сбавили темпы роста и в региональных городах. Такой спрос стал следствием высокой инфляции, стремления людей вложить деньги в надёжный актив. Как сказали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, основными факторами роста цен на новостройки в 2020–2021 годах в том числе стали увеличение себестоимости строительства и стоимости техприсоединения и строительства инженерных сетей.