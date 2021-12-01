Партия Порошенко впервые обогнала "Слугу народа" Зеленского по популярности

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла политическую организацию нынешнего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" в рейтинге популярности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, "Европейскую солидарность" поддерживает 17,1%, а "Слугу народа" — 15%. На третьем месте расположилась "Батьковщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с результатом 13,3%, на четвёртом — с 9,9% партия "Разумная политика" экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) на пятой строчке голосования с поддержкой 9,2%.

Хотя ещё в начале ноября такой же опрос показывал, что наибольшей поддержкой среди украинцев тогда пользовалась партия Зеленского — 18,3%, а также ОПЗЖ — 17%. Свежее исследование проводилось 26–29 ноября. В нём приняло участие 1203 респондента из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.