Янукович подал иск к Раде о незаконности его отстранения с поста президента Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады, в котором оспаривает законность её постановления об отстранении его от власти в ходе госпереворота зимой 2014 года. Об этом сообщил Юрий Кирасир — пресс-секретарь сына экс-лидера Незалежной Александра.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады. Четвёртый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", — написал он на странице в Facebook.

Юрий Кирасир напомнил, что постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины" было принято Радой 22 февраля 2014 года. Кирасир назвал это решение антиконституционным. По его мнению, в парламенте Незалежной понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путём импичмента не удастся.

"Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооружёнными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "постановление о государственном перевороте", — заключил пресс-секретарь.