Вступил в силу закон о блокировке зарубежных SMS и звонков по подменным номерам
Иностранные абоненты не смогут выдавать себя за российских, когда будут звонить или писать кому-то внутри РФ.
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Закон о блокировке операторами связи звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам вступил в силу 1 декабря. Президент России Владимир Путин подписал его 2 июля 2021 года.
Теперь операторов обязали прекратить оказание услуг связи и услуг по запуску трафика, который исходит с сети иностранного оператора под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора и находится за границей. Такие же блокировки вводятся для SMS-сообщений.
А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ограничивать мобильную связь во время ЧС. Пока ёмкость сети будет позволять, любой человек сможет звонить, но приоритет будет отдаваться вызову служб спасения.
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