Вступил в силу закон о блокировке зарубежных SMS и звонков по подменным номерам

Закон о блокировке операторами связи звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам вступил в силу 1 декабря. Президент России Владимир Путин подписал его 2 июля 2021 года.

Теперь операторов обязали прекратить оказание услуг связи и услуг по запуску трафика, который исходит с сети иностранного оператора под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора и находится за границей. Такие же блокировки вводятся для SMS-сообщений.