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Вступил в силу закон о блокировке зарубежных SMS и звонков по подменным номерам

Иностранные абоненты не смогут выдавать себя за российских, когда будут звонить или писать кому-то внутри РФ.

30 ноября, 23:14

Фото © Pixabay

Закон о блокировке операторами связи звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам вступил в силу 1 декабря. Президент России Владимир Путин подписал его 2 июля 2021 года.

Теперь операторов обязали прекратить оказание услуг связи и услуг по запуску трафика, который исходит с сети иностранного оператора под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора и находится за границей. Такие же блокировки вводятся для SMS-сообщений.

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А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ограничивать мобильную связь во время ЧС. Пока ёмкость сети будет позволять, любой человек сможет звонить, но приоритет будет отдаваться вызову служб спасения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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