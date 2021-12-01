Хирург Хорошев назвал незаметную, но убивающую мгновенно болезнь

Разрыв аневризмы — растянувшейся стенки кровеносного сосуда — в подавляющем большинстве случаев приводит к мгновенной смерти, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. Нередко заболевание развивается бессимптомно. Начало выпячивания стенки артерии, как правило, безболезненно.

"Чем больше расслоение идёт, тем боль несёт более выраженный характер. Очередной гипертонический криз или человек перенёс стресс, выработался кортизол — в этот момент может произойти разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. А это практически мгновенная смерть", — сказал Владимир Хорошев порталу Ura.ru.

Хирург отметил, что в нашей стране занимающиеся такими проблемами узкие специалисты в дефиците. В ожидании приёма пациенты могут провести один-два месяца. Этого времени хватает, чтобы аневризма сформировалась полностью, особенно если человек страдает гипертоническими кризами, часто повышается давление до 280. Уловить и поймать больного в начальном периоде — значит, спасти ему жизнь. Важно щадяще доставить в больницу и выполнить протезирование, говорит Хорошев.

Эндоваскулярный нейрохирург Моисей Аронов добавил, что аневризма артерий головного мозга — это болезнь молодых. Кровоизлияния происходят примерно в 150 случаях на миллион человек в год. Если человек выжил после этого, аневризму нужно скорее выключить из кровотока. В противном случае может быть повторное кровоизлияние и вероятность смерти увеличивается, отметил врач.

"Это врождённая дисплазия артерий головного мозга. Аневризма головного мозга чаще формируется у женщин. Как правило, старше 35 лет", — дополнил комментарий Аронова Хорошев.