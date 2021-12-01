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Очередь из звёзд: Церемония прощания с музыкантом Александром Градским проходит в Москве

Последний приют мэтр российской эстрады найдёт на Ваганьковском кладбище столицы.

1 декабря, 07:18
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Фото © LIFE / Павел Баранов

В театре "Градский Холл" началась церемония прощания с музыкантом Александром Градским, который скончался в возрасте 72 лет. Коллеги и поклонники собрались, чтобы принести соболезнования вдове Марине Коташенко и проводить композитора в последний путь.

  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов
    В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

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Церемония продлится до 13:30. Вход на траурное мероприятие свободный, поэтому проститься с музыкантом могут все желающие. В последний раз увидеть коллегу пришли и звёзды российской эстрады, с которым Градский работал много лет. В объективы попали Пелагея, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев и другие. Затем Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Муза Градского Марина Коташенко настояла на свадьбе незадолго до смерти музыканта

Муза Градского Марина Коташенко настояла на свадьбе незадолго до смерти музыканта

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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