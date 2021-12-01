В театре "Градский Холл" началась церемония прощания с музыкантом Александром Градским, который скончался в возрасте 72 лет. Коллеги и поклонники собрались, чтобы принести соболезнования вдове Марине Коташенко и проводить композитора в последний путь.













Церемония продлится до 13:30. Вход на траурное мероприятие свободный, поэтому проститься с музыкантом могут все желающие. В последний раз увидеть коллегу пришли и звёзды российской эстрады, с которым Градский работал много лет. В объективы попали Пелагея, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев и другие. Затем Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве прощаются с Александром Градским. Фото © LIFE / Павел Баранов