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У трёх категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии

Речь идёт в том числе и о тех, кто завершил карьеру в августе текущего года.

1 декабря, 06:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России с 1 декабря изменился размер пенсии сразу у нескольких категорий граждан. У одних выплаты увеличились на треть, у других — сразу в два раза.

Вдвое пенсии выросли у тех россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой сейчас составляет 6044,48 рубля. Таким образом, по достижении 80 лет сумма составит 12 088,96 рубля.

Пенсионеры, подававшие ранее заявление на перерасчёт из-за появления иждивенца, получат прибавку в размере 30% за каждого. При этом максимум иждивенцев может быть трое.

Также проиндексируются пенсии россиян, которые закончили трудовую деятельность в августе текущего года. У них размер выплат изменится с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Пенсии, банковские секреты, штрафы за лекарства: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2021 года

Пенсии, банковские секреты, штрафы за лекарства: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2021 года

Ранее Лайф писал, что в России временно изменился порядок получения услуг пенсионного фонда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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