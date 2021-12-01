У трёх категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии

В России с 1 декабря изменился размер пенсии сразу у нескольких категорий граждан. У одних выплаты увеличились на треть, у других — сразу в два раза.

Вдвое пенсии выросли у тех россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой сейчас составляет 6044,48 рубля. Таким образом, по достижении 80 лет сумма составит 12 088,96 рубля.

Пенсионеры, подававшие ранее заявление на перерасчёт из-за появления иждивенца, получат прибавку в размере 30% за каждого. При этом максимум иждивенцев может быть трое.

Также проиндексируются пенсии россиян, которые закончили трудовую деятельность в августе текущего года. У них размер выплат изменится с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов.