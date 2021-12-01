Один человек погиб в ДТП с автобусом и фурой в Татарстане

В Татарстане автобус с вахтовиками попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате один человек погиб, ещё 19 пострадали.

Авария произошла на трассе Елабуга — Гари. Около 6:30 утра автобус столкнулся с фурой Mercedes, которая, предположительно, двигалась в попутном направлении. В итоге из 20 человек, находившихся внутри, один погиб. Ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.