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Один человек погиб в ДТП с автобусом и фурой в Татарстане

Автобус перевозил вахтовиков, в салоне находилось 20 человек. Одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

1 декабря, 06:22
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Татарстане автобус с вахтовиками попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате один человек погиб, ещё 19 пострадали.

Авария произошла на трассе Елабуга — Гари. Около 6:30 утра автобус столкнулся с фурой Mercedes, которая, предположительно, двигалась в попутном направлении. В итоге из 20 человек, находившихся внутри, один погиб. Ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Ранее Лайф сообщал, что в Рязани КамАЗ въехал в группу людей на остановке. В результате погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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