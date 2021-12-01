В США рассказали об уроках, извлечённых после 20-летней миссии в Афганистане

Глава программы Международной кризисной группы по Азии Лорел Миллер, выступая в Сенате США, озвучила пять уроков, которые необходимо извлечь по итогам завершения 20-летней военной кампании в Афганистане. Об этом пишет RT.

По словам Миллер, в первую очередь необходимо с крайней осторожностью относиться к смене режимов в той или иной стране. Во-вторых, если успех стратегии зависит от конкретных условий, нужно быть уверенным в своей способности не только создать эти условия, но и контролировать их в дальнейшем. В частности, речь идёт о слабости созданного при поддержке США афганского правительства и бедности самой страны.

"Отдавайте себе отчёт в том, сколько вам неизвестно, но оценивайте по достоинству и то, что вам известно, и вносите в свою политику соответствующие изменения", — гласит третий урок.

Миллер отметила, что Вашингтон долгое время не уделял должного внимания оценкам американского разведсообщества, исходя из ожиданий того, что они смогут доказать ошибочность этих оценок.

Четвёртый урок, по словам Миллер, заключается в том, что ставить условия для выделения помощи неэффективно, если вся стратегия зависит от успеха получателя. Эксперт подчеркнула, что США пытались увязать финансовую поддержку местных властей с урегулированием таких сложностей, как коррупция и политическая разобщённость. Однако помощь Вашингтона не мотивировала правительство решать существующие проблемы самостоятельно.

Заключительный, пятый урок — в необходимости "осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым". Миллер подчеркнула, что сегодня крайне важно тщательно изучить причины провала американской миссии в Афганистане, поскольку нельзя полностью исключать необходимость подобных кампаний в будущем.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.