Достойный ответ на салфетку от Apple: Маск представил "киберсвисток" от Tesla
Во-первых, он свистит, во-вторых, изготовлен из нержавеющей стали.
Фото © shop.tesla.com
Американский миллиардер Илон Маск потроллил компанию Apple, которая недавно представила "инновационную" салфетку по цене в две тысячи рублей. Основатель Tesla предложил покупать "киберсвисток" под брендом его компании.
"Посвисти на "Тесле". Не покупайте салфетку Apple, купите лучше наш свисток", — предложил Маск пользователям соцсети Twitter.
"Гаджет" напоминает по форме концепт автомобиля Cybertruck. Свисток будет считаться "премиальной коллекционной вещью". Его цена — $50 (около 3,7 тысячи рублей по текущему курсу), то есть он более чем в полтора раза дороже той самой салфетки.
А ранее Лайф рассказывал, что Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд. В общей сложности бизнесмен избавился от 9,2 млн ценных бумаг с тех пор, как провёл опрос в соцсети Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.
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