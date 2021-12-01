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Достойный ответ на салфетку от Apple: Маск представил "киберсвисток" от Tesla

Во-первых, он свистит, во-вторых, изготовлен из нержавеющей стали.

1 декабря, 04:48
<p>Фото © <a href="https://shop.tesla.com/product/cyberwhistle?sku=1715672-00-A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shop.tesla.com</a></p>

Фото © shop.tesla.com

Американский миллиардер Илон Маск потроллил компанию Apple, которая недавно представила "инновационную" салфетку по цене в две тысячи рублей. Основатель Tesla предложил покупать "киберсвисток" под брендом его компании.

"Посвисти на "Тесле". Не покупайте салфетку Apple, купите лучше наш свисток", предложил Маск пользователям соцсети Twitter.

"Гаджет" напоминает по форме концепт автомобиля Cybertruck. Свисток будет считаться "премиальной коллекционной вещью". Его цена — $50 (около 3,7 тысячи рублей по текущему курсу), то есть он более чем в полтора раза дороже той самой салфетки.

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А ранее Лайф рассказывал, что Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд. В общей сложности бизнесмен избавился от 9,2 млн ценных бумаг с тех пор, как провёл опрос в соцсети Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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