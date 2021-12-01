Американский миллиардер Илон Маск потроллил компанию Apple, которая недавно представила "инновационную" салфетку по цене в две тысячи рублей. Основатель Tesla предложил покупать "киберсвисток" под брендом его компании.

"Посвисти на "Тесле". Не покупайте салфетку Apple, купите лучше наш свисток", — предложил Маск пользователям соцсети Twitter.

"Гаджет" напоминает по форме концепт автомобиля Cybertruck. Свисток будет считаться "премиальной коллекционной вещью". Его цена — $50 (около 3,7 тысячи рублей по текущему курсу), то есть он более чем в полтора раза дороже той самой салфетки.