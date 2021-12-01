Медрегулятор США увидел признаки устойчивости штамма "омикрон" к вакцинам
При этом в самих Соединённых Штатах официально случаев заражения этим коронавирусом-мутантом пока не выявлено.
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Набор мутаций в штамме коронавируса "омикрон" может указывать на его устойчивость к имеющимся сейчас вакцинам от ковида. Об этом заявил американский медицинский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
В сообщении говорится, что власти США решили считать новый штамм "вариантом, вызывающим беспокойство", поскольку "мутации вируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от CoViD-19 и определённых видов лечения моноклональными антителами".
Вместе с этим в ЦПКЗ отмечают, что пока в Соединённых Штатах не зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. В России случаи заражения им также пока не выявлены.
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