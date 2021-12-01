Медрегулятор США увидел признаки устойчивости штамма "омикрон" к вакцинам

Набор мутаций в штамме коронавируса "омикрон" может указывать на его устойчивость к имеющимся сейчас вакцинам от ковида. Об этом заявил американский медицинский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В сообщении говорится, что власти США решили считать новый штамм "вариантом, вызывающим беспокойство", поскольку "мутации вируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от CoViD-19 и определённых видов лечения моноклональными антителами".

Вместе с этим в ЦПКЗ отмечают, что пока в Соединённых Штатах не зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".