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Медрегулятор США увидел признаки устойчивости штамма "омикрон" к вакцинам

При этом в самих Соединённых Штатах официально случаев заражения этим коронавирусом-мутантом пока не выявлено.

1 декабря, 04:09
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Набор мутаций в штамме коронавируса "омикрон" может указывать на его устойчивость к имеющимся сейчас вакцинам от ковида. Об этом заявил американский медицинский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В сообщении говорится, что власти США решили считать новый штамм "вариантом, вызывающим беспокойство", поскольку "мутации вируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от CoViD-19 и определённых видов лечения моноклональными антителами".

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Вместе с этим в ЦПКЗ отмечают, что пока в Соединённых Штатах не зафиксировано случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. В России случаи заражения им также пока не выявлены.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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