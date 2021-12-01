Профессор Нестик объяснил психологические мотивы медиков-противников вакцинации

Врачи как и остальные люди могут потерять точку опоры и искать эмоциональной поддержки на фоне собственных психологических травм, нанесённых пандемией, считает профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик. По мнению академика, именно это служит порой причиной того, что медики становятся распространителями различных мифических теорий о коронавирусе.

"Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдёт такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора", — рассказал РБК Нестик.

Летом 2021 года Институт психологии РАН провёл опрос, в результате которого выяснилось, что многие из антипрививочников заняли эту позицию на основании совета знакомого доктора. Нестик отмечает, что такая позиция врачей может быть обусловлена уровнем знаний, специализацией, снижением социального доверия или негативным опытом перемен.