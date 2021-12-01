Финансист Бабин прокомментировал "страшилки" о грядущем обвале рубля
Специалист отмечает, что предпосылки для снижения курса есть, но речь скорее о медленном процессе, чем о резком.
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Минувший ноябрь оказался для российского рубля непростым, а декабрь и вовсе является таким исторически. Отечественная валюта уже опустилась на девятое место со второго в рейтинге, который составляется по курсу к доллару, и, вероятно, снижение будет продолжаться. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
В интервью агентству "Прайм" он отметил, что негативно на курсе рубля может сказаться решение ФРС США быстрее отказываться от вливания денег в экономику. Это накладывается на проблемы пандемии — центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, может замедляться экономический рост.
В результате, как считает Бабин, пока сохраняются предпосылки для дальнейшего ослабления рубля, но вряд ли его курс к доллару упадёт до отметки 85 к Новому году. Для этого нужен некий особо негативный сценарий. А ведь большие резервы ЦБ и ФНБ могут защитить рубль от стремительной девальвации.
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"Ужесточение монетарной политики является одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты. Также у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты для предотвращения излишнего снижения рубля и в целом рыночной дестабилизации. Поэтому даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведёт к сильному обесцениванию российской валюты", — полагает Бабин.
А вот экономист Куликова ранее не исключила падения рубля к концу 2021 года. Как рассказывал Лайф, она считает возможным курс 78–79 рублей за доллар.
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