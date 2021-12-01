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Гинцбург рассказал, сколько доз вакцины для подростков "Спутник М" уже произведено

До конца года планируется довести это число до 200–250 тысяч, а пока решается вопрос с введением препарата в гражданский оборот.

1 декабря, 01:35
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine</a></p>

Фото © Sputnikvaccine

В России на данный момент уже произведено около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200–250 тысяч доз в гражданский оборот", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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