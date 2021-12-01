Гинцбург рассказал, сколько доз вакцины для подростков "Спутник М" уже произведено

В России на данный момент уже произведено около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200–250 тысяч доз в гражданский оборот", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.