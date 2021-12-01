Инфекционист Тимаков рассказал, как узнать готовность организма к встрече с ковидом

Антитела, вырабатываемые в организме, должны быть способными "связать" патоген и "пометить" его, чтобы иммунная система могла его деактивировать или защитить от него клетку. Об этом заявил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что учёные ранее выяснили, каким должно быть количество в крови антител к коронавирусу. Если оно достигнуто, гарантирована будет защита от инфекции.

"Есть работы, которые доказывают, что количество антител 300 BAU гарантирует, что человек не попадёт в тяжёлом состоянии в больницу после заражения дельта-штаммом, то есть там будет хватать вируснейтрализующих антител, чтобы не дать болезни протекать тяжело. 500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами. Но это не означает, что человек, у которого меньше 300 BAU антител, должен заболеть тяжело. Каждый организм индивидуален", — сказал Евгений Тимаков.

Он добавил, что проверить свои антитела на качество в обычной лаборатории не получится, но перевод результата анализа в систему единиц BAU позволит понять, надёжна ли иммунная защита человека от CoViD-19.

"Количество эффективных антител мы проверить не можем, потому что вируснейтрализующую активность мы можем посмотреть только в специализированных лабораториях. Это очень дорогие методы, и они ведутся только в рамках научных работ, чтобы понимать, как работает плазма и какая вообще нужна защита", — пояснил Тимаков.