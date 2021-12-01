Онищенко призвал не паниковать по поводу опасности штамма "омикрон"
Бывший главный санитарный врач страны отметил, что пока точной информации о симптоматике вируса-мутанта нет.
Фото © Facebook / Геннадий Онищенко
Подтверждённые данные об особой опасности нового штамма коронавируса "омикрон" отсутствуют, и поэтому паниковать не нужно. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.
"Паниковать не надо", — сказал он, отметив, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм CoViD-19 является более заразным, но это происходит со всеми новыми вариантами вируса.
"Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя", — добавил Онищенко в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что Онищенко назвал непрофессиональными паникёрами сравнивающих омикрон-штамм с Эболой. Бывший парламентарий призвал дождаться новых результатов исследования этой разновидности вируса и не делать преждевременных выводов.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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