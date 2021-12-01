Онищенко призвал не паниковать по поводу опасности штамма "омикрон"

Подтверждённые данные об особой опасности нового штамма коронавируса "омикрон" отсутствуют, и поэтому паниковать не нужно. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

"Паниковать не надо", — сказал он, отметив, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм CoViD-19 является более заразным, но это происходит со всеми новыми вариантами вируса.

"Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя", — добавил Онищенко в беседе с РИА "Новости".