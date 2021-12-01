Команду рекламных менеджеров одного сахалинского предприятия атаковали люди, желающие заказать платный секс. Всё дело в том, что сотрудники компании купили для рабочих нужд сим-карту, вставили её в корпоративный телефон и начали получать странные звонки. Как оказалось, они поступали от контактных номеров бывшей владелицы номера.

"Мы начали пользоваться корпоративным телефоном, приходит СМС: "Вы работаете?" Мы отвечаем, что работаем. Нам пишут: "Сколько за ночь?" И тут стало всё ясно. Потом начали поступать звонки, спрашивать, сколько стоят интимные услуги", — рассказал РИА "Сахалин-Курилы" рекламщик Алексей.

За полдня менеджеры получили не менее пяти звонков и сообщений по поводу заказа услуг проституток. Сим-карту рекламщикам пришлось поменять. На новый номер телефона пока никаких просьб удовлетворить интимные потребности сахалинцев не поступало.