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"Сколько за ночь?": Рекламщики на Сахалине случайно купили номер телефона проститутки и вскоре пожалели

Сотрудникам компании пришлось отвечать на звонки клиентов, которым нужны были совсем не профильные для них услуги.

1 декабря, 01:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Команду рекламных менеджеров одного сахалинского предприятия атаковали люди, желающие заказать платный секс. Всё дело в том, что сотрудники компании купили для рабочих нужд сим-карту, вставили её в корпоративный телефон и начали получать странные звонки. Как оказалось, они поступали от контактных номеров бывшей владелицы номера.

"Мы начали пользоваться корпоративным телефоном, приходит СМС: "Вы работаете?" Мы отвечаем, что работаем. Нам пишут: "Сколько за ночь?" И тут стало всё ясно. Потом начали поступать звонки, спрашивать, сколько стоят интимные услуги", — рассказал РИА "Сахалин-Курилы" рекламщик Алексей.

За полдня менеджеры получили не менее пяти звонков и сообщений по поводу заказа услуг проституток. Сим-карту рекламщикам пришлось поменять. На новый номер телефона пока никаких просьб удовлетворить интимные потребности сахалинцев не поступало.

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Ранее Лайф рассказывал, что сахалинский чиновник перевоплотился в проститутку в ролике TikTok и нарвался на проверку. Александр Шаронов руководит отделом судебной и договорной работы, нехватку там творчества он компенсирует в Сети.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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