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Во Владивостоке шторм ролял билборды и срывал обшивку зданий

Особо не повезло хозяину одного автомобиля — рекламная конструкция рухнула чётко на его транспортное средство.

1 декабря, 00:54

Фото © newsvl.ru

Разгул стихии во Владивостоке нанёс большой урон городской инфраструктуре. Шторм, который обрушился на город, был такой силы, что ронял билборды, срывал куски обшивки с фасадов зданий.

Так, очевидец прислал в местную редакцию видео, на котором запечатлел последствия обрушения тяжёлой конструкции на машину такси. Как отмечает портал Vl.ru, удар пришёлся на капот Toyota Vitz, водитель не получил серьёзных травм. Вот только выбраться самостоятельно у него не получилось.

  • Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
    Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
  • Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
    Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
  • Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
    Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
  • Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru
    Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru

Шторм во Владивостоке сносит тяжёлые конструкции и срывает обшивки фасадов. Фото © newsvl.ru

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Также список разрушений во Владивостоке дополняет инцидент на Спиридонова, 11, где в реконструированном под арендное жильё бывшем общежитии сильным ветром сорвало кусок обшивки с балкона. Информации о пострадавших нет. С башни дворца спорта "Юность" сорвало баннер и флаг России. Со здания лицея № 41 снесло несколько железных листов. Повреждёнными, судя по фото, оказались несколько автомобилей, припаркованных неподалёку. Стоянка в районе Шилкинской, 15 лишилась части забора и крыши. Повреждён стадион школы № 73 неподалёку. В 74-й школе ветром сорвало окно в спортзале. Очевидцы сообщают, что на Окатовой в районе моста тоже срывало обшивку с домов.

В центре Владивостока, у площади Борцов Революции, оказались выбиты стёкла павильона "умной остановки".

Жителей Дальнего Востока предупредили об ударе мощного циклона

Жителей Дальнего Востока предупредили об ударе мощного циклона

Ранее Лайф сообщал, что накануне мэр Владивостока из-за снегопада даже рекомендовал работодателям отпустить горожан пораньше. Из-за непогоды в приморской столице 30 ноября на дистанционку были переведены школы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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