Во Владивостоке шторм ролял билборды и срывал обшивку зданий

Разгул стихии во Владивостоке нанёс большой урон городской инфраструктуре. Шторм, который обрушился на город, был такой силы, что ронял билборды, срывал куски обшивки с фасадов зданий.

Так, очевидец прислал в местную редакцию видео, на котором запечатлел последствия обрушения тяжёлой конструкции на машину такси. Как отмечает портал Vl.ru, удар пришёлся на капот Toyota Vitz, водитель не получил серьёзных травм. Вот только выбраться самостоятельно у него не получилось.









Также список разрушений во Владивостоке дополняет инцидент на Спиридонова, 11, где в реконструированном под арендное жильё бывшем общежитии сильным ветром сорвало кусок обшивки с балкона. Информации о пострадавших нет. С башни дворца спорта "Юность" сорвало баннер и флаг России. Со здания лицея № 41 снесло несколько железных листов. Повреждёнными, судя по фото, оказались несколько автомобилей, припаркованных неподалёку. Стоянка в районе Шилкинской, 15 лишилась части забора и крыши. Повреждён стадион школы № 73 неподалёку. В 74-й школе ветром сорвало окно в спортзале. Очевидцы сообщают, что на Окатовой в районе моста тоже срывало обшивку с домов.

В центре Владивостока, у площади Борцов Революции, оказались выбиты стёкла павильона "умной остановки".