Талибы и американцы провели первые открытые двусторонние переговоры

В Дохе состоялись переговоры между делегацией "Талибана"* и специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи заявил, что талибы потребовали незамедлительной разблокировки банковских государственных счетов Афганистана, а также отмены санкций против своих деятелей.

"Афганская сторона заверила в безопасности, потребовав безоговорочной разморозки активов Афганистана, исключения из чёрных списков и отмены санкций", — написал Абдул Кахар Балхи.

Он рассказал, что также поднимались гуманитарные вопросы, проблемы здравоохранения, образования, безопасности в Афганистане.

Как заявили, в свою очередь, в Госдепе по итогам этих переговоров, "Талибан" пообещал, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. США же "по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские санкции не ограничивали возможности афганского гражданского населения получать гуманитарную помощь от Правительства США и международного сообщества".

Ранее Лайф сообщал, что "Талибан" выразил надежду на поддержку России в ООН. Там считают, что это поспособствует установлению мира в республике и во всём регионе.