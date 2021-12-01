Талибы и американцы провели первые открытые двусторонние переговоры
Новые власти Афганистана требуют, чтобы активы страны в зарубежных банках были срочно разблокированы.
Фото © ТАСС / Александра Ковальская
В Дохе состоялись переговоры между делегацией "Талибана"* и специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи заявил, что талибы потребовали незамедлительной разблокировки банковских государственных счетов Афганистана, а также отмены санкций против своих деятелей.
"Афганская сторона заверила в безопасности, потребовав безоговорочной разморозки активов Афганистана, исключения из чёрных списков и отмены санкций", — написал Абдул Кахар Балхи.
Он рассказал, что также поднимались гуманитарные вопросы, проблемы здравоохранения, образования, безопасности в Афганистане.
Как заявили, в свою очередь, в Госдепе по итогам этих переговоров, "Талибан" пообещал, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. США же "по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские санкции не ограничивали возможности афганского гражданского населения получать гуманитарную помощь от Правительства США и международного сообщества".
Ранее Лайф сообщал, что "Талибан" выразил надежду на поддержку России в ООН. Там считают, что это поспособствует установлению мира в республике и во всём регионе.
* Организация, запрещённая ООН.
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