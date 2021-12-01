Первый российский комплекс ПВО сверхмалой дальности готов выйти в серию
"Гибка-С" успешно прошла государственные испытания ещё два года назад, её также могут поставлять на экспорт.
"Гибка-С". Фото © Конструкторское бюро машиностроения
В России подготовили к серийному производству первый отечественный комплекс противовоздушной обороны малой/сверхмалой дальности "Гибка-С". Он создан в Конструкторском бюро машиностроения, которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы".
"Экспортно ориентированная модификация комплекса ПВО "Гибка-С" полностью готова к серийному производству", — приводит ТАСС слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева.
Ранее сообщалось, что комплекс "Гибка-С" успешно прошёл государственные испытания ещё в 2019 году.
Ранее Лайф сообщал, что другому российскому комплексу ПВО — "Панцирю-С" отвели центральную роль в борьбе с беспилотниками.
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