НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первый российский комплекс ПВО сверхмалой дальности готов выйти в серию

"Гибка-С" успешно прошла государственные испытания ещё два года назад, её также могут поставлять на экспорт.

1 декабря, 00:15
<p>"Гибка-С". Фото © Конструкторское бюро машиностроения</p>

"Гибка-С". Фото © Конструкторское бюро машиностроения

В России подготовили к серийному производству первый отечественный комплекс противовоздушной обороны малой/сверхмалой дальности "Гибка-С". Он создан в Конструкторском бюро машиностроения, которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы".

"Экспортно ориентированная модификация комплекса ПВО "Гибка-С" полностью готова к серийному производству", — приводит ТАСС слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева.

"Звёздные войны" по-русски: Что известно о новом комплексе ПВО С-550

"Звёздные войны" по-русски: Что известно о новом комплексе ПВО С-550

Ранее сообщалось, что комплекс "Гибка-С" успешно прошёл государственные испытания ещё в 2019 году.

Ранее Лайф сообщал, что другому российскому комплексу ПВО — "Панцирю-С" отвели центральную роль в борьбе с беспилотниками.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1