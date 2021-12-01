Приморец на "Субару" вытянул застрявшую в снегу пожарную машину. Видео © Instagram / irecommend_vdk

Житель Владивостока за рулём кроссовера Subaru Forester вытащил застрявшую в снегу пожарную машину. Тяжёлому грузовику не удавалось выбраться из плена самостоятельно — задние колёса буксовали. Видео с места событий вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как пожарная машина, привязанная тросом к Subaru Forester, благополучно покидает сугроб. "КамАЗ" дополнительно подталкивают сотрудники МЧС, вооружённые лопатами.

"Камаз" не может — "Субару" поможет", — комментирует происходящее очевидец.

"Дело не в "форике", а в поступке хозяина. "Камаз" без рывка дёрнуть невозможно, а все знают, что рывки для автомата – это стремительное приближение к замене. Жертвуя железкой, может помог кому-то жизнь спасти, помогая пожарным. Почёт и уважуха таким людям!", – пишет один из пользователей.