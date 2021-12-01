"Делайте выводы": Пушков посоветовал США и ЕС серьёзно отнестись к словам Путина
Сенатор считает, что прислушаться к словам российского лидера следовало бы и властям Украины.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Слова президента России Владимира Путина, произнесённые им на форуме "Россия зовёт!", лидерам Украины, Евросоюза и США следует воспринять очень серьёзно. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор имеет в виду слова Путина о том, что если на Украине появятся ударные комплексы, представляющие угрозу для России, то Москве придётся ответить зеркально.
Лайф напоминает, что Путин отреагировал на сообщения о войсках России на границе с Украиной. Глава государства обратил внимание на то, что Москва также испытывает озабоченность из-за масштабных учений Запада на границе РФ, в том числе незапланированных.
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