Слова президента России Владимира Путина, произнесённые им на форуме "Россия зовёт!", лидерам Украины, Евросоюза и США следует воспринять очень серьёзно. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор имеет в виду слова Путина о том, что если на Украине появятся ударные комплексы, представляющие угрозу для России, то Москве придётся ответить зеркально.