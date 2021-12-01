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"Делайте выводы": Пушков посоветовал США и ЕС серьёзно отнестись к словам Путина

Сенатор считает, что прислушаться к словам российского лидера следовало бы и властям Украины.

1 декабря, 01:11

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Слова президента России Владимира Путина, произнесённые им на форуме "Россия зовёт!", лидерам Украины, Евросоюза и США следует воспринять очень серьёзно. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно", написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор имеет в виду слова Путина о том, что если на Украине появятся ударные комплексы, представляющие угрозу для России, то Москве придётся ответить зеркально.

Путин объяснил, чем грозит появление ударных комплексов на Украине

Путин объяснил, чем грозит появление ударных комплексов на Украине

Лайф напоминает, что Путин отреагировал на сообщения о войсках России на границе с Украиной. Глава государства обратил внимание на то, что Москва также испытывает озабоченность из-за масштабных учений Запада на границе РФ, в том числе незапланированных.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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