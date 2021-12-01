В России разрешили без суда блокировать сайты мошенников

Сайты мошеннических, нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых информационных ресурсов будут блокироваться без суда в течение нескольких дней. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, 1 декабря 2021 года. Теперь председатель Центробанка и его заместители могут направлять в Генпрокуратуру уведомление о распространении в Интернете противоправной информации.

Речь идёт о сайтах с информацией о возможности получения банковских, страховых и ряда других услуг финансового сектора, в том числе побуждающих к участию в финансовых пирамидах. Доступ граждан к мошенническим сайтам может быть быстро ограничен, поскольку Генпрокуратура имеет полномочия обратиться в Роскомнадзор с требованием об их внесудебной блокировке.

Кроме того, закон запрещает размещать в Интернете сведения, позволяющие неправомерно получить доступ к информационным системам банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций, операторов по переводу денег и так далее. Банк России получает право обращаться в суд с административным исковым заявлением об ограничении доступа к таким интернет-ресурсам. До вступления в силу такого закона процедура блокировки сайтов мошенников могла занимать месяцы.