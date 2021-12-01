На следующей неделе ожидаются суперколебания курса валют: Чего боятся финансисты и что будет с рублём 1 декабря начнётся заседание ОПЕК+. Тем временем цена нефти уже обновила осенний минимум. Валюте угрожает суперволатильность, а рынкам — стагфляция. Какие скачки ждут курс рубля на следующей неделе? 30 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Какие события ожидаются на следующей неделе и что они значат для валютного рынка

Сейчас одним из ключевых факторов для всех рынков остаётся высокая инфляция. Она заставляет ключевые центробанки быстрее сворачивать монетарные стимулы и приступать к повышению процентных ставок. В то же время экономика может по-прежнему нуждаться в этих мерах поддержки. Тем более что новые штаммы коронавируса способны сделать проблему пандемии перманентной. В результате увеличиваются риски худшего из возможных экономических сценариев — стагфляции, когда экономика замедляется, а инфляция остаётся высокой. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, 1 и 2 декабря состоится очередная ежемесячная встреча ОПЕК+. Многие надеялись, что на фоне угрозы нового штамма альянс воздержится от планового увеличения добычи в январе.

— Однако в понедельник вице-премьер Александр Новак заявил, что никто в ОПЕК+ таких предложений не делал. Тем не менее, учитывая возросшую волатильность нефтяных цен и серьёзное падение последних дней, мнение нефтепроизводителей может измениться. Это способно оказать существенное влияние на котировки нефти и рублёвые активы, — добавил Дмитрий Бабин.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что из-за негативной информации о новом штамме "омикрон" можно ожидать, что сильное давление на нефтяные цены сохранится до пятницы, 3 декабря. Российская валюта — как яркий представитель группы рисковых активов — будет закрывать неделю ближе к 75,5–76 рублям за доллар и 85–85,5 за евро.

— Некоторую поддержку рублю может оказать решение ОПЕК+. Если министерский комитет договорится о заморозке уровня добычи нефти, пока ситуация с омикрон-штаммом не прояснится, нефтяные котировки могут ненадолго отскочить к 73–75 долларам за баррель Brent. Однако, учитывая общие тревожные настроения на рынках, такое решение ОПЕК+ может лишь усилить страхи инвесторов и спровоцировать новые распродажи рисковых активов, усилив давление на рубль как раз в четверг-пятницу, 2–3 декабря, — добавил Александр Розман.

На следующей неделе помимо негативного влияния новостей об "омикроне" и ситуации на нефтяном рынке, обещающей быть неоднозначной, будет и ещё одно важное событие для рубля. Это выход данных Росстата об индексе потребительских цен в России в ноябре. Он опубликует эту статистику не позднее чем в конце первой декады декабря. Об этом рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Она отметила, что годовая инфляция может в ноябре вплотную приблизиться к 9%. Но эта новость, как ни странно, имеет шанс стать позитивом для российской валюты, так как курс рубля в этом случае будет формироваться с учётом нового повышения ключевой ставки. Оно ожидается на заседании 17 декабря.

Прогноз курса доллара и евро на начало декабря

По словам Дмитрия Бабина, учитывая инфляционные опасения, рынки могут остро отреагировать на данные о потребительской инфляции в США в следующую пятницу. Если они превысят ожидания, это увеличит вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, вызвав волну распродаж биржевых активов.

В результате доллар может вновь проверить на прочность уровень в 76 рублей. Курс евро, вероятно, будет находиться около отметки 86,4 рубля. Он во многом будет зависеть от котировок пары евро – доллар.

— Весь декабрь 2021 года для рубля будет проблемным, однако это не значит, что курс российской валюты продолжит падение теми же темпами, которые наблюдались в ноябре. Скорее, стоит ожидать, что курс рубля останется вблизи текущих значений в диапазоне 74–76 к доллару США и 84–86 к евро, пока не настанет благоприятный для российской валюты сезон. Это будет период с начала января до середины февраля 2022 года. В это время станет возможно укрепления курса к 72–73 за доллар США и 82–83 за евро, — считает Александр Розман.

Что касается перспектив следующей недели, то аналитик отметил, что она будет предшествовать "большой неделе заседаний центральных банков", на которой ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Национальный банк Швейцарии и Банк России примут заключительные в 2021 году решения. Как правило, в такие периоды инвесторы стараются не предпринимать никаких действий, что удерживает общую волатильность рынков на низком уровне. Это будет сдерживать колебания курса валют.

Что продолжится на следующей неделе точно, так это суперволатильность, то есть на повестке останутся сильные колебания валютных курсов. Такой прогноз сделал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

— Скакать они могут не менее лихо, чем в последнюю декаду ноября. Только кому-то покажется, что вот теперь-то направление уже определилось, как оно снова легко поменяется вслед за очередным широким шагом то вверх, то вниз на 3–5 долларов по нефти. Но ещё больше рубль будет отслеживать размашистые колебания биржевых индексов Америки — S&P 500 и Доу-Джонса. Накопившееся за год мощного ралли на фондовых площадках скрытое нервное напряжение резко выплеснулось, а новость про штамм "омикрон" стала катализатором, — добавил Пётр Пушкарёв.

По его словам, в зависимости от силы сиюминутных движений и их направления на западных биржах рубль может испытывать настоящие суперколебания. При самых лучших раскладах он может доходить даже до 71–72 рублей за доллар, а при сильной концентрации негатива доллар может пробить планку в 77–78 рублей.

— Сейчас стоимость нефти вернулась к летним диапазонам. Эти отметки уже тогда считались завышенными, так как оставались выше целевых значений 2021 года. Падение курса рубля на этом фоне в таком случае является закономерной реакцией на расширение спектра рыночных рисков и усиление фактора геополитического давления. При условии что бюджетное правило в России работает эффективно, падение цен на нефть для рубля играет незначительную роль. Таким образом, российская валюта просто вернулась в свой привычный торговый диапазон 72–77 рублей за доллар, — считает ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

По прогнозам Натальи Мильчаковой, на следующей неделе можно ожидать курса доллара в коридоре 74–76 рублей, а евро — в диапазоне 84–86 рублей.

— От того, какое решение по квотам на добычу примет ОПЕК+, зависят котировки нефти, что окажет влияние на рубль. Вероятнее всего, что картель, ожидая снижения спроса и роста профицита сырья на рынке, откажется от повышения производства нефти в начале 2022 года. Это может увеличить цены на сырьё на 3–5% (до 73–76 долларов за баррель), что поддержит рубль. Но, кроме нефтяных котировок, есть и негативные факторы давления. Это общий негатив на мировых рынках и выход инвесторов из активов развивающихся стран. Под их воздействием рубль в ближайшую неделю может опуститься до 76–77 за доллар и 86 за евро, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева