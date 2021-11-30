Заёмщики смогут получить компенсации за кредит: Как сократить выплаты банку Перед Новым годом многие заёмщики задумываются о том, как можно снизить переплату за кредит и сократить долговую нагрузку. Сейчас для этого появились новые возможности. Сколько денег можно сэкономить? 29 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Как уменьшить платёж по кредиту

С 30 декабря банки не смогут заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заёмщика на оказание дополнительных услуг. Согласие на них клиент должен будет подтвердить собственноручно. Эта мера направлена на то, чтобы снизить непроизвольную переплату по кредитам.

Перед Новым годом многие заёмщики стремятся погасить кредит досрочно. Правда, такая возможность есть не у всех. Зато в последнее время появилось много новых способов, чтобы снизить выплаты по кредитам. Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что нужно внимательно присмотреться к предновогодним акциям банков. У одних появились выгодные предложения по рефинансированию, другие предлагают кредиты наличными на особых условиях, третьи — бонусы и доплаты при оформлении кредита. Соответственно, всё это даёт новые возможности для того, чтобы снизить долговую нагрузку. Вполне реально сэкономить до 20–30% от суммы кредита.

На фоне пандемии коронавируса многие банки пересмотрели свою политику рефинансирования и реструктуризации кредитных обязательств. Почти у каждого теперь есть свои специальные программы для клиентов. До пандемии это было редкостью, а сейчас практически каждый банк может предложить спецпрограммы для кредитования (отсрочка, рассрочка платежа, сниженный процент).

— Если таких предложений нет или клиент не подходит под условия программы банка, можно попробовать сделать рефинансирование своего кредита на более выгодных условиях у другого кредитора. Стоит подать заявки в несколько банков и выбрать более выгодный вариант. При заключении нового кредитного договора, как правило, предлагают дополнительные услуги в виде страхования жизни (здоровья, работы, финансов). В большинстве случаев они не нужны. Чтобы вернуть деньги за страховку, нужно подать соответствующее заявление в страховую компанию в течение 14 дней с момента заключения договора. Если вы пропустили данный срок, по общим правилам ст. 958 ГК РФ страховая премия возврату не подлежит. Если, конечно, в договоре не прописаны иные условия, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Геннадий Локтев.

Уменьшить платёж по кредиту можно также с помощью льгот и компенсаций. Список их получателей постоянно расширяется. Бывает так, что клиент переплачивает за кредит, не зная, что он уже попадает в категорию льготников и может сократить свои расходы в несколько раз.

— Нужно узнать, подпадаете ли вы под льготную программу кредитования (пониженная процентная ставка), или по вашему кредиту предусмотрена частичная денежная выплата за счёт государства. Программ множество, всё зависит от региона, где вы проживаете, и банков, которые работают по данным программам. К ним относятся, например, сельхозкредитование, льготные ипотеки, семейный автомобиль, поддержка малого и среднего бизнеса, спецпредложения для определённых категорий работников, — добавил Геннадий Локтев.

Самое главное, что может получить заёмщик при оформлении кредита, — это налоговый вычет. Можно получить НДФЛ в сумме процентов, уплаченных банку за ипотечный кредит. Максимальная сумма, от которой можно получить вычет, составляет три миллиона рублей. При этом на руки может вернуться 390 тысяч рублей.

Павел Сигал пояснил, что для получения вычета нужно быть гражданином РФ и быть официально трудоустроенным (иметь доходы, с которых уплачивается налог).

— Самый стандартный и привычный способ сократить выплаты по кредиту — это погасить его досрочно (в результате сокращается общая сумма вместе с переплатой, которую заёмщик вносит за всё время возврата кредита). Чем меньше срок, тем меньше общая сумма. И наоборот, ежемесячные платежи можно сократить, увеличив срок кредита (но тогда вырастет итоговая сумма займа, потому что увеличивается общий срок возврата кредита в банк), — пояснила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

В некоторых случаях можно оформить отсрочку выплат по кредитам. Например, есть вариант с ипотечными каникулами. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Но, чтобы оформить ипотечные каникулы, нужно оказаться в тяжёлом материальном положении и суметь доказать это.

— Льготы и субсидии по кредитам, как правило, даются именно на ипотечные займы. Во-первых, в России до сих пор работает льготная ипотека на новостройки, а также запущены программы семейной ипотеки и ипотеки под строительство ИЖС. Все эти истории можно считать льготами. Также есть возможность получить налоговые вычеты по покупке квартиры. Чтобы сократить выплаты по кредиту, лучше сразу внести большой платёж досрочно. Можно сократить как сумму платежей, так и срок кредитования. Выгоднее сокращать срок кредита, но, если доход заёмщика нестабилен и есть опасения, что он не сможет и дальше выплачивать сумму, указанную в договоре, можно сократить и размер платежа, — отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита

При досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховой суммы пропорционально оставшемуся количеству дней действия полиса. Точный размер выплат можно узнать в страховой компании.

— Оформить полис можно сразу на весь срок действия кредита или возобновлять его ежегодно. На мой взгляд, последний вариант удобнее для заёмщика. Во-первых, в этом случае он не привязан к конкретной страховой компании. Каждый год можно обновлять страховку в разных учреждениях, выбирая то, которое предлагает лучшие условия. Во-вторых, не придётся единовременно вносить крупную сумму. Когда заёмщик выбирает вариант с ежегодным продлением страховки, необходимо помнить, что, если она не будет возобновлена в срок, проценты по кредиту могут вырасти до тех пор, пока заёмщик не оформит новый полис, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Чтобы обратиться в страховую за возвратом денег после досрочного погашения кредита, необходимо взять в банке справку о том, что долг закрыт. Обычно её делают до семи дней, но могут выдать и в день обращения — всё зависит от банка. Лучше уточнить в страховой компании, какие документы нужны для получения выплат. Обычно это паспорт, договор страхования и справка из банка.

Полина Гусятникова пояснила, что после получения заявления страховая рассчитает сумму возврата и переведет её по указанным реквизитам в течение 15–30 дней. На практике сумма возврата по неиспользованным страховкам может оказаться меньше, чем предполагает потребитель. Это связано с тем, что при расчёте суммы возврата могут быть учтены расходы на ведение дела и комиссии.

— Поделать с этим ничего нельзя, так как, выбирая страховую компанию и подписывая с ней договор, вы соглашаетесь с их тарифами — в том числе и на возврат. Например, при оформлении кредита заёмщик оформил две страховки на год на общую сумму 12 тысяч рублей. Пользовался он кредитом шесть месяцев, а затем досрочно его погасил. Страховая компания вернула ему сумму около четырёх тысяч рублей за обе страховки, хотя заёмщик рассчитывал на шесть тысяч рублей, рассуждая, что пользовался кредитом ровно полгода, значит, и вернуть ему должны половину суммы, — рассказала Полина Гусятникова.

По её словам, если страховая компания отказывается возвращать деньги после досрочного погашения кредита, можно обратиться в суд. В этом есть смысл, если сумма страховки превышает несколько десятков тысяч рублей. Судиться из-за двух-пяти тысяч нерентабельно, так как придётся потратить на это очень много сил и времени.

Полина Гусятникова предупредила, что далеко не все страховщики хотят расставаться с деньгами при досрочном расторжении страхового договора, поэтому идут на различные уловки. Самая распространённая — предлагают продукт с дорогим обслуживанием и страховку в подарок. Разумеется, стоимость страховки заложена в цену обслуживания, но вернуть за неё деньги не получится, так как страховку клиент формально получает бесплатно. Либо продают не индивидуальный полис страхования, а коллективный. Отказаться от него очень сложно, хотя через суд можно сделать и это.

Авторы Нина Важдаева