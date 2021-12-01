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Во Владивостоке зафиксировали рекордно сильный ветер

Непогода повредила линии электропередачи, обесточенными в городе остаются несколько десятков домов.

1 декабря, 01:59
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CW6wf7DIlYV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Примгидромет</a></p>

Фото © Instagram / Примгидромет

Ветер, обрушившийся на Владивосток во время циклона 30 ноября, стал сильнейшим за всю историю метеонаблюдений. Скорость его порывов достигала отметки 34 метра в секунду

"До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году", — говорится в сообщении Примгидромета на его официальной странице в "Инстаграме".

Также синоптики сообщают, что в Приморском крае выпала месячная норма снега в некоторых населённых пунктах: в селе Хороль — 130% от месячной нормы, в селе Ольга — 126%, в селе Барабаш — 121%. В столице края этот показатель достиг 77%. Из-за повреждений сетей движение электротранспорта во Владивостоке в среду приостановлено.1 декабря на маршруты вышли 405 автобусов, так как с утра был затруднён выезд из автопарков.

"Временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов, причина — обрыв оттяжек контактной сети. Идут аварийно-восстановительные работы", — сказал представитель пресс-службы администрации.

Без электричества во Владивостоке остаются более 50 частных домов. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать энергоснабжение. Синоптики передают, что днём 1 декабря циклон переместится на Татарский пролив. Снегопады в Приморском крае начнут ослабевать, но сохранится сильный ветер и метели.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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