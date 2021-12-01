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Опрос показал, как россияне относятся к идее об отказе от бумажных денег

Одни готовы перейти на карты и мобильные приложения уже сейчас, другие сомневаются, что это будет возможно и через много лет.

1 декабря, 02:11

Фото © Pixabay

47% взрослых россиян отрицательно относятся к идее о полном отказе от бумажных денег. Лишь 26% оценивают это предложение положительно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ "Наличные деньги: запретить или оставить?".

Как пишет РБК, 45% при этом предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. 28% пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Ещё четверть опрошенных предпочитают расплачиваться за товары и услуги наличным.

Рассуждая о будущем, более половины респондентов — 62% — согласились с мнением, что в перспективе ближайших 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. Лишь 27% считают, что бумажные деньги скорее всего будут использоваться (в большей степени к этому мнению склоняются мужчины — 30%).

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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