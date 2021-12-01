Диетолог Залётова назвала "зелёные" продукты, повышающие риск тромбоза после CoViD-19

Опасность образования тромбов после коронавирусной инфекции повышает потребление "зелёной еды" вроде укропа и петрушки, убеждена врач-диетолог Татьяна Залётова. Это происходит, если пациенту назначены антикоагулянты, то есть разжижающие кровь препараты. Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых средств на основе активного вещества варфарин, рассказала эксперт.

"Когда мы назначаем этот препарат, мы даём рекомендацию исключать либо равномерно распределять зелёные продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание", — объяснила Татьяна Залётова в интервью радио Sputnik.

По мнению диетолога, ещё одним фактором риска может стать приём лекарств, увеличивающих свёртываемость крови. В этом случае пациенту тоже не следует злоупотреблять зелёными овощами. В любом случае перенесённая коронавирусная инфекция — повод уменьшить порции "зелёной еды", чтобы снизить вероятность тромбоза, считает Залётова.

"То есть, теоретически, если вы съели три килограмма зелёных овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зелёного", — заключила Татьяна Залётова.