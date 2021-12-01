На Украине решили заочно судить замкомандующего Тихоокеанским флотом России

На Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные документы на российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе украинского надзорного ведомства.

Офицеру инкриминируют государственную измену, а также статью о создании и руководстве преступной организацией. Как отмечается, Березовский в 2014 году был назначен на должность командующего Военно-морскими силами Украины, однако сразу заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

До 2014 года он занимал пост начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. В начале марта офицер принёс присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности. Заместителем командующего Черноморским флотом России Березовский стал в том же месяце, а через четыре года получил нынешнюю должность и звание вице-адмирала.