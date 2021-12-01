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На Украине решили заочно судить замкомандующего Тихоокеанским флотом России

Офицеру припомнили то, как он отказался от высокой должности в Незалежной и принёс присягу крымчанам.

1 декабря, 02:38

Денис Березовский слева. Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

На Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные документы на российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе украинского надзорного ведомства.

Офицеру инкриминируют государственную измену, а также статью о создании и руководстве преступной организацией. Как отмечается, Березовский в 2014 году был назначен на должность командующего Военно-морскими силами Украины, однако сразу заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

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До 2014 года он занимал пост начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. В начале марта офицер принёс присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности. Заместителем командующего Черноморским флотом России Березовский стал в том же месяце, а через четыре года получил нынешнюю должность и звание вице-адмирала.

Лайф напоминает, что Крым вошёл в состав России в 2014 году, — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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