НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Гарри ужасно используют": Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к британской королевской семье

При этом саму Елизавету II бывший американский лидер охарактеризовал как "великую женщину и историческую личность".

1 декабря, 02:43
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165730507415725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a> / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/meghanmarkle_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meghanmarkle_official</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Facebook / Дональд Трамп / Instagram / meghanmarkle_official

Супруга британского принца Гарри — американка Меган Маркл — поступила неуважительно по отношению к королевской семье, раскрыв ряд деталей о царивших в Букингемском дворце порядках. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом", отметил 45-й глава Белого дома в интервью известному британскому политику Найджелу Фаражу на телеканале GB News.

Трамп уверен, что Меган Маркл способствовала "разрушению отношений принца Гарри с его семьёй, что причиняет боль" королеве Елизавете II.

"Я думаю, что она ведёт себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве", сказал Трамп, охарактеризовав при этом саму королеву как великую женщину и историческую личность.

"Она никуда не годится": Трамп жёстко прошёлся по Меган Маркл за скандальное интервью

"Она никуда не годится": Трамп жёстко прошёлся по Меган Маркл за скандальное интервью

Напомним, в беседе с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИД интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.

Ранее Лайф также писал о реакции принца Уильяма на скандальное интервью Меган Маркл.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1