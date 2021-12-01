"Гарри ужасно используют": Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к британской королевской семье
При этом саму Елизавету II бывший американский лидер охарактеризовал как "великую женщину и историческую личность".
Коллаж © LIFE / Фото © Facebook / Дональд Трамп / Instagram / meghanmarkle_official
Супруга британского принца Гарри — американка Меган Маркл — поступила неуважительно по отношению к королевской семье, раскрыв ряд деталей о царивших в Букингемском дворце порядках. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом", — отметил 45-й глава Белого дома в интервью известному британскому политику Найджелу Фаражу на телеканале GB News.
Трамп уверен, что Меган Маркл способствовала "разрушению отношений принца Гарри с его семьёй, что причиняет боль" королеве Елизавете II.
"Я думаю, что она ведёт себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве", — сказал Трамп, охарактеризовав при этом саму королеву как великую женщину и историческую личность.
Напомним, в беседе с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИД интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.
Ранее Лайф также писал о реакции принца Уильяма на скандальное интервью Меган Маркл.
Комментариев: 0