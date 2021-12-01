Супруга британского принца Гарри — американка Меган Маркл — поступила неуважительно по отношению к королевской семье, раскрыв ряд деталей о царивших в Букингемском дворце порядках. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом", — отметил 45-й глава Белого дома в интервью известному британскому политику Найджелу Фаражу на телеканале GB News.

Трамп уверен, что Меган Маркл способствовала "разрушению отношений принца Гарри с его семьёй, что причиняет боль" королеве Елизавете II.

"Я думаю, что она ведёт себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве", — сказал Трамп, охарактеризовав при этом саму королеву как великую женщину и историческую личность.