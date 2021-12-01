Генерал США Ходжес предрёк Украине поражение в войне с Россией

Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией, уверен бывший командующий войсками США в Европе — генерал Бен Ходжес. В беседе с газетой Gazeta.pl он отметил, что для Украины было бы серьёзным успехом причинить россиянам серьёзные потери, которые вынудили бы их отступить. Но он считает, что к этому ВСУ пока не готовы.