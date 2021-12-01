Генерал США Ходжес предрёк Украине поражение в войне с Россией
Как отмечает военачальник, ВСУ долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе и вряд ли хороши в условиях смены дислокации.
Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images
Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией, уверен бывший командующий войсками США в Европе — генерал Бен Ходжес. В беседе с газетой Gazeta.pl он отметил, что для Украины было бы серьёзным успехом причинить россиянам серьёзные потери, которые вынудили бы их отступить. Но он считает, что к этому ВСУ пока не готовы.
"Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремлённость, они не готовы", — констатировал Ходжес.
Как пояснил генерал, украинская армия не готова к манёвренной войне. Он это связывает с тем, что ВСУ долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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