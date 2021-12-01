В Челябинске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска. Лайнер выполнял рейс авиакомпании UVT Aero из Казани.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, при заходе на посадку произошло выкатывание самолёта за край взлётно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров. На борту находились 32 пассажира, 1 их них несовершеннолетний и 3 члена экипажа. Пострадавших нет.

"Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлётно-посадочную полосу. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полётов", – говорится в сообщении ведомства.

Как говорят в пресс-службе Челябинского аэропорта, судно отбуксировано на место стоянки, однако воздушная гавань временно пока не принимает рейсы.

"Сейчас аэропорт готовится к возобновлению работы, с 8 часов утра начнется отправка всех задержанных рейсов. Всего 9 рейсов задержано", – приводит 74.ru слова пресс-секретаря челябинского аэропорта Елены Светловой.