Большинство американцев перестали считать Россию главной угрозой США

Большинство американцев рассматривают теперь Китай, а не Россию или какую-либо другую страну, как главную угрозу, с которой в настоящее время сталкиваются США. К такому выводу пришли в институте Рональда Рейгана. Как пишет Fox News, организация провела соответствующий опрос

"Впервые в нашем опросе большинство американцев идентифицируют одну страну как самую большую угрозу для Соединённых Штатов: Китай. Пятьдесят два процента американцев называют Китай, когда их спрашивают, какую страну они считают самой большой угрозой для США. При это Россию называют только 14%", – говорится в отчёте института.

Для сравнения приводятся данные 2018 года, когда главную угрозу в Китае видели 21% американцев, а 30% указывали на Россию.