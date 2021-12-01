МЧС сообщило о стабилизации газовой атмосферы на шахте "Листвяжная"

В пресс-службе МЧС России сообщили о стабилизации газовой обстановки на станции "Листвяжная" в Кемеровской области, где после взрыва погибли горняки. Однако, отмечают в ведомстве, проводить разведку пока нельзя.

"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку", — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Накануне на техсовете с участием специалистов МЧС России и работников Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности было решено принять меры, которые позволят создать безопасную газовую атмосферу в шахте. Скважины пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх, сообщает министерство. Сейчас там круглосуточно ведётся подготовка места бурения.