МЧС сообщило о стабилизации газовой атмосферы на шахте "Листвяжная"
Скважины пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх. Разведка пока запрещена.
Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК
В пресс-службе МЧС России сообщили о стабилизации газовой обстановки на станции "Листвяжная" в Кемеровской области, где после взрыва погибли горняки. Однако, отмечают в ведомстве, проводить разведку пока нельзя.
"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку", — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Накануне на техсовете с участием специалистов МЧС России и работников Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности было решено принять меры, которые позволят создать безопасную газовую атмосферу в шахте. Скважины пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх, сообщает министерство. Сейчас там круглосуточно ведётся подготовка места бурения.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей.
Лайф писал, что на 30 ноября состояние выжившего на "Листвяжной" спасателя Заковряшина остаётся стабильным. Положительная динамика есть, уверяют врачи. В стационаре находится в общей сложности 20 человек, пострадавших при ЧП на шахте.
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