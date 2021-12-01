В Кабул с гумпомощью отправлено три российских военно-транспортных самолёта

В столицу Афганистана с грузом гуманитарной помощи отправлено три российских военно-транспортных самолёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Первый самолёт Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", — уточнили в ведомстве.

Гуманитарный груз для населения республики будет доставлен в Афганистан на каждом из трёх бортов. На обратном пути будут эвакуированы россияне и граждане государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Ожидается, что в сумме это будет 380 человек, в том числе афганские студенты, проходящие обучение в вузах России.