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В Кабул с гумпомощью отправлено три российских военно-транспортных самолёта

На обратном пути на них из Афганистана будут эвакуированы россияне и граждане стран — членов ОДКБ.

1 декабря, 03:05
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В столицу Афганистана с грузом гуманитарной помощи отправлено три российских военно-транспортных самолёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Первый самолёт Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", — уточнили в ведомстве.

Гуманитарный груз для населения республики будет доставлен в Афганистан на каждом из трёх бортов. На обратном пути будут эвакуированы россияне и граждане государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Ожидается, что в сумме это будет 380 человек, в том числе афганские студенты, проходящие обучение в вузах России.

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Напомним, что это уже второй этап доставки гумпомощи и эвакуации людей из Афганистана военными бортами России. Лайф рассказывал, что 19 ноября по поручению президента Владимира Путина Минобороны РФ уже доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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