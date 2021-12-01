В Кабул с гумпомощью отправлено три российских военно-транспортных самолёта
На обратном пути на них из Афганистана будут эвакуированы россияне и граждане стран — членов ОДКБ.
Фото © Минобороны РФ
В столицу Афганистана с грузом гуманитарной помощи отправлено три российских военно-транспортных самолёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Первый самолёт Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", — уточнили в ведомстве.
Гуманитарный груз для населения республики будет доставлен в Афганистан на каждом из трёх бортов. На обратном пути будут эвакуированы россияне и граждане государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Ожидается, что в сумме это будет 380 человек, в том числе афганские студенты, проходящие обучение в вузах России.
Напомним, что это уже второй этап доставки гумпомощи и эвакуации людей из Афганистана военными бортами России. Лайф рассказывал, что 19 ноября по поручению президента Владимира Путина Минобороны РФ уже доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек.
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