НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока - 2"

В пакет был включён ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

1 декабря, 03:45

Фото © Facebook / Газпром

В рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета США на нынешний финансовый год (начался 1 октября) будет добавлена инициатива, предполагающая введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток — 2". Демократы, активно выступавшие против этого в Сената Конгресса, теперь согласились на такой шаг.

Как сообщает газета The Hill со ссылкой на свои источники, руководство фракций республиканцев и демократов выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В него был включён ряд предложений республиканцев, среди которых санкции против компаний за участие в сертификации газопровода. Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку. После утверждения Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно $770 млрд (около 57 трлн рублей).

Песков: РФ надеется на отсутствие угроз завершению сертификации "Северного потока – 2"

Песков: РФ надеется на отсутствие угроз завершению сертификации "Северного потока – 2"

Накануне республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учёта "российской угрозы". По данным СМИ, Белый дом пытается убедить парламентариев исключить возможность новых санкций против "Северного потока – 2".

Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1