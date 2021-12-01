В Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока - 2"

В рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета США на нынешний финансовый год (начался 1 октября) будет добавлена инициатива, предполагающая введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток — 2". Демократы, активно выступавшие против этого в Сената Конгресса, теперь согласились на такой шаг.

Как сообщает газета The Hill со ссылкой на свои источники, руководство фракций республиканцев и демократов выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В него был включён ряд предложений республиканцев, среди которых санкции против компаний за участие в сертификации газопровода. Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку. После утверждения Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно $770 млрд (около 57 трлн рублей).