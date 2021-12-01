В Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока - 2"
В пакет был включён ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.
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В рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета США на нынешний финансовый год (начался 1 октября) будет добавлена инициатива, предполагающая введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток — 2". Демократы, активно выступавшие против этого в Сената Конгресса, теперь согласились на такой шаг.
Как сообщает газета The Hill со ссылкой на свои источники, руководство фракций республиканцев и демократов выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В него был включён ряд предложений республиканцев, среди которых санкции против компаний за участие в сертификации газопровода. Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку. После утверждения Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно $770 млрд (около 57 трлн рублей).
Накануне республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учёта "российской угрозы". По данным СМИ, Белый дом пытается убедить парламентариев исключить возможность новых санкций против "Северного потока – 2".
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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