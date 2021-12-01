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"Не здорово, но не ужасно": SpaceX пришлось сдвинуть орбиты Starlink для уклонения от космического мусора

Илон Маск отметил, что МКС и грузовой корабль Dragon имеют микрометеоритные защитные щиты, а у скафандров их нет.

1 декабря, 03:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpaceX/status/1459518399373922304/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CuePilot</a></p>

Фото © Twitter / CuePilot

Чтобы предотвратить возможное столкновение некоторых спутников Starlink с космическим мусором, SpaceX пришлось сдвинуть их орбиты, сообщил глава компании Илон Маск.

"Нам пришлось сместить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Не здорово, но и не ужасно", — написал Илон Маск в Twitter.

Он добавил, что и международная космическая станция, и и грузовой корабль Dragon имеют микрометеоритные защитные щиты, позволяющие им поглощать удары некоторых высокоскоростных объектов, летящих в космическом пространстве. А вот скафандры EVA такой защиты не дают, что повышает риск выхода в открытый космос.

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Ранее Лайф писал, что Илон Маск предупредил сотрудников SpaceX о риске банкротства. В письме ко Дню благодарения миллиардер раскритиковал коллег за застой в разработке двигателя Raptor.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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