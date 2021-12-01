Чтобы предотвратить возможное столкновение некоторых спутников Starlink с космическим мусором, SpaceX пришлось сдвинуть их орбиты, сообщил глава компании Илон Маск.

"Нам пришлось сместить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Не здорово, но и не ужасно", — написал Илон Маск в Twitter.

Он добавил, что и международная космическая станция, и и грузовой корабль Dragon имеют микрометеоритные защитные щиты, позволяющие им поглощать удары некоторых высокоскоростных объектов, летящих в космическом пространстве. А вот скафандры EVA такой защиты не дают, что повышает риск выхода в открытый космос.