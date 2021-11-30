Илон Маск предупредил сотрудников SpaceX о риске банкротства

Американский предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск в письмах сотрудникам на День благодарения выразил недовольство медленным прогрессом в разработке ракетных двигателей Raptor, что создаёт "риск банкротства". Об этом рассказал телеканал CNBC, прикрепив сообщение.

"Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнёмся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полёта Starship хотя бы раз в две недели", — уточнил Маск в письме.

Также предприниматель посетовал на срыв своих длительных каникул после Дня благодарения: он решил остаться и лично работать над производством двигателя.

"Лишние руки не помешают, чтобы выбраться, честно говоря, из катастрофы", — написал бизнесмен.

Raptor — ракетный двигатель, работающий на жидких метане и кислороде. Компания планирует применять его на космическом корабле Starship и ускорителе Super Heavy.