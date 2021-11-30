Профессор Гусев назвал внутренним делом России дислоцирование войск у границы Донбасса
По словам собеседника, они дают возможность продолжения контактов в рамках урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images
Ни о каком вторжении России на Украину речи даже теоретически быть не может, российские войска, находясь у границ самопровозглашённых республик, лишь обеспечивают систему национальной безопасности. Об этом Лайфу заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Ни о каком вторжении России на Украину речи даже теоретически быть не может. Наши и белорусские войска дислоцированы по западной границе Российской Федерации. Дело в том, что Белоруссия является членом ОДКБ. Наличие наших войск — это наше внутреннее дело. Мы, собственно, не обязаны никому докладывать, где находятся наши войска <...>", — сказал он.
Политолог напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал понять: ни о каком вторжении войск в Незалежную речь не идёт. Где бы ни находилась армия, она обеспечивает так называемую систему национальной безопасности, говорил глава государства.
"Сейчас, в связи с повышенной военной напряжённостью особенно в регионах юго-востока Украины, конечно, наши войска находятся на нашей территории, но достаточно близко к территориям самопровозглашённых республик. Их наличие обеспечивает возможность продолжения контактов в рамках урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик", — добавил Гусев.
По его словам, складывающуюся ситуацию на Украине, безусловно, стабильной назвать нельзя. Президент Владимир Зеленский выступает практически ежедневно. Сначала он говорил, что Россия вторгнется в его страну в конце ноября, с наступлением холодов, сейчас заявляет, что это произойдёт в начале следующего года. Данными фразами Зеленский главным образом поддерживает себя, считает политолог.
Ранее в МИД РФ указали на оборонительный характер действий России на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что НАТО в этом регионе "целенаправленно испытывает нас на прочность", направляя военные самолёты и корабли к рубежам страны. Президент Владимир Путин заметил, что не видит здравого ответа на вопрос, зачем альянс продвинулся к границе России.
Комментариев: 0