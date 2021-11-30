Профессор Гусев назвал внутренним делом России дислоцирование войск у границы Донбасса

Ни о каком вторжении России на Украину речи даже теоретически быть не может, российские войска, находясь у границ самопровозглашённых республик, лишь обеспечивают систему национальной безопасности. Об этом Лайфу заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Ни о каком вторжении России на Украину речи даже теоретически быть не может. Наши и белорусские войска дислоцированы по западной границе Российской Федерации. Дело в том, что Белоруссия является членом ОДКБ. Наличие наших войск — это наше внутреннее дело. Мы, собственно, не обязаны никому докладывать, где находятся наши войска <...>", — сказал он.

Политолог напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал понять: ни о каком вторжении войск в Незалежную речь не идёт. Где бы ни находилась армия, она обеспечивает так называемую систему национальной безопасности, говорил глава государства.

"Сейчас, в связи с повышенной военной напряжённостью особенно в регионах юго-востока Украины, конечно, наши войска находятся на нашей территории, но достаточно близко к территориям самопровозглашённых республик. Их наличие обеспечивает возможность продолжения контактов в рамках урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик", — добавил Гусев.