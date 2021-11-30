В Москве 4 декабря откроют Дом культуры "ГЭС-2"
Там размещены пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины, заведения общепита, парковка с зарядкой для электрокаров и многое другое.
Скриншот видео © Предоставлен пресс-службой фонда V-A-C
У Дома культуры "ГЭС-2". Видео © Предоставлено пресс-службой фонда V-A-C
В Москве 4 декабря примет первых посетителей уникальное общественное пространство — Дом культуры "ГЭС-2". Новая точка притяжения горожан и гостей столицы расположена на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году.
Внутри четырёхэтажного здания — пространство для встреч и общения, выставочные залы, библиотека, кинотеатр, концертный зал, мастерские, студии и резиденции художников. Кроме того, там есть магазины, ресторан, столовая и кафе, детская площадка и аудитории для просветительских мероприятий.
"Дом культуры "ГЭС-2" — это переосмысление идеи русских народных домов, возникших в конце XIX века. Их основная задача заключалась в том, чтобы приобщить людей к активному участию в культурных процессах, сделать искусство частью повседневности. С той же целью "ГЭС-2" ставит в центр своей деятельности не художественное произведение, а зрителя", — отметили в пресс-службе фонда V-A-C.
Отметим, что в день открытия в "ГЭС-2" стартует новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?". Параллельно будет идти карнавал "Я моторы гондолы разбираю на части", названный в честь песни "Карнавала.нет" группы "Мумий Тролль". Кроме того, откроется художественная выставка "В Москву! В Москву! В Москву!".
Ранее Лайф сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал предстоящее открытие "ГЭС-2" большим событием в жизни столицы.
Напомним, что создание новых общественных пространств и точек притяжения — одна из основных задач программы мэра "Мой район", которая реализуется в Москве с 2018 года. Это проект по созданию единого стандарта качества жизни и городской среды во всём городе. Её главная задача — создать комфортные условия жизни в каждом районе Москвы. Они должны быть комплексно благоустроены, в каждом из них должны появиться свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы и должны быть созданы условия для занятий спортом. В то же время "Мой район" — это живой и постоянно развивающийся проект, который должен объединить в одну систему огромные наработки, связанные с благоустройством, качественными образованием, здравоохранением, работой и досугом горожан.
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