В Москве 4 декабря откроют Дом культуры "ГЭС-2"

У Дома культуры "ГЭС-2". Видео © Предоставлено пресс-службой фонда V-A-C

В Москве 4 декабря примет первых посетителей уникальное общественное пространство — Дом культуры "ГЭС-2". Новая точка притяжения горожан и гостей столицы расположена на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году.

Внутри четырёхэтажного здания — пространство для встреч и общения, выставочные залы, библиотека, кинотеатр, концертный зал, мастерские, студии и резиденции художников. Кроме того, там есть магазины, ресторан, столовая и кафе, детская площадка и аудитории для просветительских мероприятий.

"Дом культуры "ГЭС-2" — это переосмысление идеи русских народных домов, возникших в конце XIX века. Их основная задача заключалась в том, чтобы приобщить людей к активному участию в культурных процессах, сделать искусство частью повседневности. С той же целью "ГЭС-2" ставит в центр своей деятельности не художественное произведение, а зрителя", — отметили в пресс-службе фонда V-A-C.

Отметим, что в день открытия в "ГЭС-2" стартует новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?". Параллельно будет идти карнавал "Я моторы гондолы разбираю на части", названный в честь песни "Карнавала.нет" группы "Мумий Тролль". Кроме того, откроется художественная выставка "В Москву! В Москву! В Москву!".

Ранее Лайф сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал предстоящее открытие "ГЭС-2" большим событием в жизни столицы.