Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с Лайфом согласилась с заявлением российского лидера Владимира Путина о необоснованности расширения НАТО к нашей границе.

"Путина здесь можно понять, потому что, с точки зрения международного права, действия НАТО ничем не обоснованы. И никакого внятного ответа от них не будет. Они же не скажут: "У нас есть определённые амбиции — мы хотим господствовать в мире, а тут такая большая суверенная Россия нам мешает", — уточнила собеседница.

Напомним, что Владимир Путин указал на отсутствие здравого ответа на вопрос, зачем НАТО расширилось до границы РФ. По его мнению, красные линии между Россией и Западом имеют "умозрительный характер".

Также Макеева подчеркнула, что Москва сегодня действует в соответствии с международными нормами и не ищет возможности отхватить чужие территории.

"И Россия чуть ли не единственное государство, которое действует в полном соответствии с международными нормами. И руководство России не раз озвучивало, что РФ не собирается ни на кого нападать, у нас нет планов на военную экспансию. Мы же такими вещами не занимаемся, российские военные базы вдруг не оказываются вблизи США, хотя, учитывая то, как они себя ведут, возможно, и стоило бы", — сказала специалист.

В заключение Макеева добавила, что Москве необходимо принять меры для усмирения амбиций Запада. Постепенное расширение НАТО на восток, о котором говорили ещё советские руководители, как тогда ничем не было оправдано, так и сейчас совершенно ничем не подкреплено, считает она.

"Мы видим, что с Запада идёт нагнетание напряжённости. Ну, ребята играют с огнём. И к чему в итоге это может привести, сложно представить. И если России не начать более жёстко обозначать свою позицию, этот процесс (экспансия НАТО на восток. — Прим. Лайфа) будет идти", — подытожила специалист.