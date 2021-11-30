В уральском нацпарке лось ударил копытами девочку за попытку погладить
После этого животное сагрессировало и на женщину, которая подбежала на помощь ребёнку. Вероятнее всего, сохатый просто испугался столь пристального внимания к нему.
Скриншот © VK / "Типичный Челябинск", YouTube / rus31news
Лось ударил копытами девочку, которая пыталась погладить его в нацпарке на Урале. Видео © VK / "Типичный Челябинск", YouTube / rus31news
В Челябинской области лось ударил копытами девочку в национальном парке "Зюраткуль". Инцидент попал на камеру одного из очевидцев.
На кадрах видно, как группа туристов с детьми окружила сохатого. Взрослые начинают снимать на камеру животное, а дети пытаются погладить его. В какой-то момент лось сбивает с ног девочку, а затем и женщину, которая бросилась ребёнку на помощь.
Представители нацпарка отметили, что животное могло испугаться окружившей его толпы. При этом никаких жалоб от посетителей на данный момент не поступало. В "Зюраткуле" также пообещали найти пострадавшую малышку, чтобы узнать, всё ли с ней в порядке.
"Лось почувствовал себя в опасности и сагрессировал. Мы, конечно, примем меры, но всегда оповещаем туристов, что к животным надо относиться уважительно. Пихать телефон в морду непозволительно", — цитирует издание "Подъём" слова пресс-секретаря нацпарка.
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