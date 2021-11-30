В уральском нацпарке лось ударил копытами девочку за попытку погладить

Лось ударил копытами девочку, которая пыталась погладить его в нацпарке на Урале. Видео © VK / "Типичный Челябинск", YouTube / rus31news

В Челябинской области лось ударил копытами девочку в национальном парке "Зюраткуль". Инцидент попал на камеру одного из очевидцев.

На кадрах видно, как группа туристов с детьми окружила сохатого. Взрослые начинают снимать на камеру животное, а дети пытаются погладить его. В какой-то момент лось сбивает с ног девочку, а затем и женщину, которая бросилась ребёнку на помощь.

Представители нацпарка отметили, что животное могло испугаться окружившей его толпы. При этом никаких жалоб от посетителей на данный момент не поступало. В "Зюраткуле" также пообещали найти пострадавшую малышку, чтобы узнать, всё ли с ней в порядке.