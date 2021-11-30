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В уральском нацпарке лось ударил копытами девочку за попытку погладить

После этого животное сагрессировало и на женщину, которая подбежала на помощь ребёнку. Вероятнее всего, сохатый просто испугался столь пристального внимания к нему.

30 ноября, 17:29

Скриншот © VK / "Типичный Челябинск", YouTube / rus31news

Лось ударил копытами девочку, которая пыталась погладить его в нацпарке на Урале. Видео © VK / "Типичный Челябинск", YouTube / rus31news

В Челябинской области лось ударил копытами девочку в национальном парке "Зюраткуль". Инцидент попал на камеру одного из очевидцев.

На кадрах видно, как группа туристов с детьми окружила сохатого. Взрослые начинают снимать на камеру животное, а дети пытаются погладить его. В какой-то момент лось сбивает с ног девочку, а затем и женщину, которая бросилась ребёнку на помощь.

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Представители нацпарка отметили, что животное могло испугаться окружившей его толпы. При этом никаких жалоб от посетителей на данный момент не поступало. В "Зюраткуле" также пообещали найти пострадавшую малышку, чтобы узнать, всё ли с ней в порядке.

"Лось почувствовал себя в опасности и сагрессировал. Мы, конечно, примем меры, но всегда оповещаем туристов, что к животным надо относиться уважительно. Пихать телефон в морду непозволительно", — цитирует издание "Подъём" слова пресс-секретаря нацпарка.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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