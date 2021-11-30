Песков: РФ надеется на отсутствие угроз завершению сертификации "Северного потока – 2"

Россия надеется, что завершению сертификации газопровода "Северный поток – 2" не будет ничего угрожать. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения сертификации "Северного потока – 2" не было и не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.