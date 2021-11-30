Песков: РФ надеется на отсутствие угроз завершению сертификации "Северного потока – 2"
Представитель Кремля подчеркнул, что запуск газопровода отвечает интересам всех европейских потребителей.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Россия надеется, что завершению сертификации газопровода "Северный поток – 2" не будет ничего угрожать. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения сертификации "Северного потока – 2" не было и не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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