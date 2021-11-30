Почти 15% россиянок перестали готовить дома за последние 10 лет

Несмотря на пандемию и возможность быть дома, к 2020 году 14% женщин и 6% мужчин стали реже подходить к плите в сравнении с ситуацией конца нулевых. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании METRO, проведённого к 20-летнему юбилею вместе с исследовательским агентством Research Me, которые есть в распоряжении Лайфа.

"Уже несколько лет сохраняется тренд на полуфабрикаты. В компании METRO отмечают, что продажи салатных смесей и готовых наборов варёных овощей также растут: такие заготовки помогают значительно экономить время на кухне", — говорится в релизе.

Отмечается, что россияне, выбирая магазин, в котором будут покупать продукты, учитывают ассортимент (так ответили 52% респондентов), транспортную доступность (44%), возможность заказа доставки товаров (19%), а также наличие кассы самообслуживания (18%). Кроме того, 13% сограждан важны наличие парковки и забота магазина об экологии. При этом 47% опрошенных отметили, что сейчас любят ходить за покупками больше, чем раньше. А 21% респондентов сообщили, что скучают по гастрономам и рынкам с возможностью пообщаться с продавцами и соседями.

Опрос также показал, что питание 71% россиян сильно изменилось за последние 20 лет. Так, 47% женщин и 35% мужчин признались, что в 2000-х ели больше сладостей и сахара в целом. А 36% опрошенных представителей сильного пола рассказали, что 20 лет назад в их рационе было больше мяса. При этом в METRO регистрируют изменения и во вкусовых предпочтениях покупателей. Так, за последние годы спрос вырос на говядину. А каждый второй россиянин (53%) стал добавлять в рацион значительно больше фруктов и овощей. Кроме того, в компании отметили, что вырос интерес жителей РФ к свежим и замороженным грибам.

31% респондентов рассказали, что реже едят продукты с содержанием сахара и глютена. Активнее всего от них отказываются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоит добавить, что аналитики исследовали предпочтения жителей старше 45 лет с 2000 по 2021 год и рацион россиян возрастом от 20 лет за последнее десятилетие. Также учитывались данные по продажам в торговых центрах METRO по всей стране.