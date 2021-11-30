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Депутат Коломейцев сообщил, что Рашкина прооперировали

Сейчас парламентарий чувствует себя нормально, добавил его коллега, не раскрыв причины хирургического вмешательства.

30 ноября, 09:52
<p>Валерий Рашкин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-26362316_1215084" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КПРФ</a></p>

Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попал в больницу, где ему провели операцию. Об этом Лайфу сообщил парламентарий Николай Коломейцев.

"Попал в больницу, и сделали операцию", — сказал наш собеседник, добавив, что депутат сейчас себя чувствует нормально. При этом подробностей и причину хирургического вмешательства он не привёл.

Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По данной версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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