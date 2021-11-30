Депутат Коломейцев сообщил, что Рашкина прооперировали

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попал в больницу, где ему провели операцию. Об этом Лайфу сообщил парламентарий Николай Коломейцев.

"Попал в больницу, и сделали операцию", — сказал наш собеседник, добавив, что депутат сейчас себя чувствует нормально. При этом подробностей и причину хирургического вмешательства он не привёл.