Депутат Коломейцев сообщил, что Рашкина прооперировали
Сейчас парламентарий чувствует себя нормально, добавил его коллега, не раскрыв причины хирургического вмешательства.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Депутат Госдумы Валерий Рашкин попал в больницу, где ему провели операцию. Об этом Лайфу сообщил парламентарий Николай Коломейцев.
"Попал в больницу, и сделали операцию", — сказал наш собеседник, добавив, что депутат сейчас себя чувствует нормально. При этом подробностей и причину хирургического вмешательства он не привёл.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По данной версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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